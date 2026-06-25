Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук пояснил "24 Каналу", что это логичное решение, поскольку Навроцкий разжигает антиукраинские настроения ради объединения вокруг себя праворадикальных сил.

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Способен ли Навроцкий изменить курс Польши в отношении Украины?

Кароль Навроцкий первым объявил о том, что не будет присутствовать на конференции. Стоит отметить, что в Польше власть принадлежит правительству. В парламенте существует коалиция, и Дональд Туск является политическим оппонентом Навроцкого.

Еще со времен работы в Институте национальной памяти Польши Навроцкий, по-видимому, поставил перед собой задачу стать польским Трампом, сформировать в Польше нечто вроде МАГА из радикальных сил. И он идет по этому пути, поскольку у него нет достижений в политике и не хватает опыта,

– подчеркнул Рыбачук.

Навроцкий усложнил военный бюджет и портит отношения Польши с Европейским союзом и с НАТО. Зато Туск и его правительство позитивно настроены по отношению к Украине и выступают за конструктивное сотрудничество. Конференция, которая состоится в Гданьске, входит в серию мероприятий, организуемых совместно Европейским союзом, Брюсселем и национальными правительствами. В частности, предыдущая конференция прошла в Италии.

Эта конференция посвящена бизнесу, инвестиционному климату и привлечению крупных компаний к восстановлению Украины. Показательно, что с публичным заявлением выступила крупнейшая ассоциация предпринимателей Польши, объединяющая сотни тысяч предприятий, которая достаточно прямо и решительно призвала к взаимопониманию и взаимному сотрудничеству, а также подчеркнула важность Украины, для того, чтобы мог нормально функционировать и бизнес Польши.

Бизнес как никто другой понимает, как много там украинских бизнесменов. Я уже не говорю о миллионах украинцев, которые работают в Польше и поддерживают польский бюджет. Поэтому это было правильное решение. Поэтому нужно оставлять Навроцкому возможность разбираться с прошлым, апеллировать, дискутировать самому с собой. А нам нужно заниматься своим делом. И эта конференция как раз направлена на то, чтобы вновь нарисовать картину и работать над картиной будущего,

– подчеркнул Рыбачук.

Может ли позиция Навроцкого помешать польско-украинскому сотрудничеству: смотрите в видео