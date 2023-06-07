Зеленский ответил, изменилась ли его позиция относительно переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский отказывается от мирных переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Дипломатия между Киевом и Москвой невозможна, пока Россия не выведет свои войска из Украины.

Зеленский прокомментировал свою позицию относительно переговоров с Путиным во время общения с украинскими журналистами, пишет 24 Канал. Отвечая на вопрос, остается ли неизменной позиция относительно никаких переговоров с Путиным, Зеленский сказал "да".

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Зеленский не изменил позицию относительно переговоров с Путиным

В то же время глава государства сообщил, что идёт обсуждение Украины с Западом относительно будущего России. Президент считает положительным сигналом, что лидеры Запада стали говорить о будущем России.

По словам Зеленского, минус этих обсуждений состоит в том, что некоторые лидеры ищут, как России выйти из этой. Глава государства отметил, что не хочется, чтобы этот процесс прошел за счет Украины.

Он заверил, что Украина категорична в этом вопросе.

Что известно о переговорах Украины и России

В начале полномасштабного вторжения Киев сделал несколько шагов для завершения войны России. Однако Кремль не принял мирных предложений Украины.

В настоящее время сразу несколько государств пытаются посадить Украину за стол переговоров. Речь идет о Китае, Бразилии, ЮАР, Индонезии. Пекин даже представил мирный план, не включающий вывод российских войск из Украины.

В то же время Запад поддерживает позицию Киева, что переговоры пока не актуальны. Кроме того, западные партнеры поддерживают формулу мира Зеленского, которая, прежде всего, предполагает вывод российских войск из Украины.

Только после того, как российские военные покинут все территории Украины, Киев готов сесть за стол переговоров.

Кроме того, важно отметить, что Кремль добивается переговоров, чтобы заморозить войну в Украине. Москве выгодно временно приостановить активные боевые действия, чтобы восстановить свою армию и ракетные запасы. Также Россия стремится сорвать ожидаемое контрнаступление Украины.