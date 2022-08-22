Зеленский провел большое совещание с Залужным, Будановым, Даниловым и Монастырским

В Офисе Президента 22 августа прошло совещание с руководителями основных силовых ведомств. На нем, в частности, были глава МВД, глава ГУР, главнокомандующий ВСУ и секретарь СНБО

Встреча с представителями сектора обороны и безопасности требовалась для обсуждения сразу нескольких вопросов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента за этот день.

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Что Зеленский обсуждал с силовиками

Глава Украины объяснил, что впереди у нас важная неделя. В течение нее будут не только главные государственные праздники, но и многие дипломатические и другие события.



Были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы – это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе – встречами, переговорами,

– сказал глава государства.

В частности, уже идет финальный этап подготовки к Крымской Платформе. Она крайне важна для обсуждения вариантов освобождения полуострова и защиты прав человека на нем. "В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы значительно расширяем формат Крымской платформы – завтра озвучим все детали", – подытожил президент.

Обращение Владимира Зеленского за 22 августа: смотрите видео