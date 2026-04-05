Зеленский провел переговоры с лидером Сирии: появились первые детали

Президент Зеленский 5 апреля прибыл с визитом в Сирию. Там он провел переговоры с сирийским лидером Ахмедом Аль-Шараа.

Владимир Зеленский рассказал, на каких вопросах сосредоточились.

О чем говорили Зеленский и аль-Шараа?

Украина и Сирия договорились работать вместе для усиления безопасности и увеличения возможностей развития стран.

Президенты обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему, а также войну Украины с Россией.

Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что во время переговоров затронули и вопрос роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили совместные возможности усилить продовольственную безопасность во всем регионе.

"Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы имеет Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", – добавил Зеленский.

