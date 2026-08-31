Как подчеркнул глава государства, беседа прошла подробно и конструктивно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Что говорит Зеленский о беседе с Виткоффом и Кушнером?
Президент подчеркнул: важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно.
Сейчас мы обсуждаем определение даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений, ведущих к миру,
– отметил он.
Кроме того, Зеленский проинформировал представителей Трампа о ситуации на поле боя, "где успехи России незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах".Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Стив и Джаред знают много деталей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшего общения", – отметил политик.
Отдельно украинский президент поблагодарил Трампа, Виткоффа, Кушнера и всех в Соединенных Штатах, кто работает ради того, чтобы мир стал общим достижением.