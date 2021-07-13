Договорились о безвизе: Зеленский провел первый телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский 13 июля провел первый телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Главы государств обсудили ряд вопросов, в частности договорились о безвизе между странами.
Политики обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и Китаем. В то же время они подтвердили обоюдную настроенность на его развитие и углубление.
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Борьба с пандемией COVID-19
Владимир Зеленский и Си Цзиньпин обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19. Президент Украины поблагодарил за поставку вакцин против коронавируса в Украину: "Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам".
- Главы отметили, что совместная борьба с коронавирусом и сотрудничество Китая и Украины является живым воплощением дружбы между нашими народами.
Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов,
– сказал Владимир Зеленский.
Украинский лидер отдельно отметил, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве.
Сотрудничество Украины и Китая
Владимир Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию:
- инфраструктуры морских портов;
- строительства и модернизации дорог;
- железных дорог;
- городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.
Во время разговора политики подтвердили заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.
Си Цзиньпин отметил важность проекта "Большая стройка" и выразил готовность Китая сотрудничать на этом направлении.
Безвизовый режим Украины и Китая
Стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу" для китайского бизнеса.
Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем,
– добавили в ОП.
Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Со своей стороны Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны.Напоследок. Лидеры государств обменялись приглашениями совершить визиты в удобное время.