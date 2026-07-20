Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

Что обсудили Украина и Великобритания?

Глава государства поздравил Бернема с вступлением в должность и поблагодарил за намерение продолжать оказывать решительную поддержку Украине и украинцам.

"Спасибо за теплые слова уважения об украинском народе и соболезнования родным и близким людям, погибшим в результате недавних российских атак", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина и Великобритания построили самое сильное партнерство за всю историю двусторонних отношений и будут работать над его дальнейшим развитием.

Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности, работу в рамках Антибалистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время,

– анонсировал Зеленский.

Ранее Энди Бернем сообщал, что во время первого разговора с Владимиром Зеленским заверит его в неизменной и полноценной поддержке Украины, как это делал его предшественник Кир Стармер.

Также глава британского правительства анонсировал, что в этот день пообщается с президентом США Дональдом Трампом.