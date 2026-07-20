Об этом сообщает Sky News и президент Украины в социальной сети X.

Что сказал Бернем об Украине?

Назначенный 20 июля на пост премьер-министра Великобритании Энди Бернем объявил, что в этот день его первыми собеседниками станут Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

Позже сегодня я очень четко дам понять президенту Зеленскому, что, как вы знаете, ничего не изменилось. Я буду на 100% на его стороне, так же как и Кир Стармер,

– заверил глава правительства Великобритании.

Также Бернем отметил, что, работая мэром Большого Манчестера в последние годы, он сотрудничал с мэрами украинских городов. Поэтому он воспользуется этим опытом и на новой должности.

Президент Зеленский не будет иметь никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, решительна, что она всегда будет рядом с ним, и я лично также буду рядом с ним,

– добавил британский премьер.

Между тем украинский лидер поздравил Энди Бернема с вступлением в должность и пожелал ему и британскому народу успехов в преодолении современных вызовов. Зеленский заявил, что Украина готова к сотрудничеству с Соединенным Королевством.

Мы очень ценим политическую, оборонную и ценностную поддержку со стороны Великобритании. Основа наших двусторонних отношений прочнее, чем когда-либо, и мы и впредь будем укреплять друг друга,

– написал украинский лидер, ожидая разговора с политиком.

Напомним, Энди Бернем официально возглавил правительство Великобритании 20 июля. По его словам, в настоящее время страна стоит перед экономическими изменениями. Ожидается, что он сосредоточится на "более стабильной и ответственной политике".