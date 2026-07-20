Про це пише Sky News та президент України у соцмережі X.

Що сказав Бернем про Україну?

Призначений 20 липня на посаду прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернем анонсував, що цього дня його першими співрозмовниками стануть Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

Пізніше сьогодні я дуже чітко дам зрозуміти президенту Зеленському, що, як ви знаєте, нічого не змінилося. Я буду на 100% на його боці, так само як і Кір Стармер,

– запевнив голова уряду Британії.

Також Бернем зазначив, що, працюючи мером Великого Манчестера останніми роками, він співпрацював з мерами українських міст. Тому використає цей досвід й на новій посаді.

Президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною, рішучою, що вона завжди буде поруч із ним, і я особисто також буду поруч із ним,

– додав британський прем'єр.

Тим часом український лідер привітав Енді Бернема зі вступом на посаду та побажав йому й британському народу успіхів у подоланні сучасних викликів. Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці зі Сполученим Королівством.

Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Великої Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми й надалі будемо зміцнювати один одного,

– написав український лідер, очікуючи на розмову з політиком.

Нагадаємо, Енді Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії 20 липня. За його словами, наразі країна стоїть перед економічними змінами. Очікується, що він зосередиться на "більш стабільній та відповідальній політиці".