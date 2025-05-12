Зеленский провел первый разговор с Папой Львом XIV

Президент Зеленский провел свой первый телефонный разговор с новым главой Католической церкви. Ранее Папа Римский Лев XIV, избранный на этот пост 8 мая, осудил российское вторжение в Украину, назвав его "империалистическим".

Так, в соцсети глава государства сообщил, что говорил с Папой Львом. "Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный", – уточнил он, передает 24 Канал.

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Зеленский пригласил Папу в Украину

Владимир Зеленский поблагодарил Папу за его слова о необходимости достижения справедливого и продолжительного мира для нашей страны и освобождения пленных.

Также Киев надеется на помощь Ватикана в возвращении домой тысячи депортированных Россией украинских детей.

Украинский лидер проинформировал понтифика о совместном с европейскими партнерами предложение о полном прекращении огня на 30 дней и готовности Киева к прямым переговорам в любом формате.

Кроме того, Зеленский пригласил Папу Льва совершить апостольский визит в Украину. "Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей", – объяснил президент.

Они с понтификом договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время.