Зеленский провел важный разговор с Шольцом
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили ряд важных вопросов, в частности говорилось об усилении ПВО Украины.
Глава государства проинформировал Шольца о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях украинских защитников, а также поблагодарил за долгосрочную поддержку Украины, пишет 24 Канал.
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Детали телефонного разговора
Стороны подробно обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО для защиты неба от воздушного террора России, обеспечение защитников Украины артиллерией и бронетехникой.
Уделили внимание вопросам начала фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Отметил важную роль Германии в этом и акцентировал на необходимости дальнейшей поддержки Украины,
– отметил Зеленский.
Также, по словам президента, поднималась тема обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.
Отдельно обсудили вопросы подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности и мероприятия двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе,
– подчеркнул глава государства.
Заметим, Владимир Зеленский поблагодарил за личные усилия во всесторонней долговременной поддержке Украины со стороны Германии, увеличении оборонной помощи нашему государству на текущий год до 8 миллиардов евро, а также недавнее решение о передаче Украине 6 вертолетов Sea King Mk41.
Германия продолжает помогать Украине
- Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам 18-й встречи в формате "Рамштайн" объявил, что страна передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk4 вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.
- После встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине Олаф Шольц призвал другие страны Евросоюза оказать в 2024 году большую военную поддержку Украине, которая противостоит полномасштабной российской агрессии.
- Несколько ведущих представителей партий Бундестага по обороне высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории России. Хотя ранее федеральное правительство называло такую позицию неприемлемой.