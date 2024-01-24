Зеленский провел важный разговор с Шольцом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили ряд важных вопросов, в частности говорилось об усилении ПВО Украины.

Глава государства проинформировал Шольца о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях украинских защитников, а также поблагодарил за долгосрочную поддержку Украины, пишет 24 Канал.

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Детали телефонного разговора

Стороны подробно обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО для защиты неба от воздушного террора России, обеспечение защитников Украины артиллерией и бронетехникой.

Уделили внимание вопросам начала фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Отметил важную роль Германии в этом и акцентировал на необходимости дальнейшей поддержки Украины,

– отметил Зеленский.

Также, по словам президента, поднималась тема обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.

Отдельно обсудили вопросы подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности и мероприятия двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе,

– подчеркнул глава государства.

Заметим, Владимир Зеленский поблагодарил за личные усилия во всесторонней долговременной поддержке Украины со стороны Германии, увеличении оборонной помощи нашему государству на текущий год до 8 миллиардов евро, а также недавнее решение о передаче Украине 6 вертолетов Sea King Mk41.

Германия продолжает помогать Украине