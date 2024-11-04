Есть важные сдвиги относительно военной помощи, – Зеленский отчитался после совещания с Сырским

В понедельник, 4 ноября, Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским. Также на встрече присутствовали начальник Генштаба Баргилевич и министр обороны Умеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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О чем было совещание Зеленского 4 ноября

Сообщается, что совещание касалось детальной ситуации на фронте. Зеленский вместе с Сырским, Баргилевичем и Умеровым наибольшее внимание уделили Покровскому, Кураховскому, Торецкому, а также Купянскому направлениям.

Отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы,

– сообщил Зеленский.

Президент сообщил, что есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта.

"Фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии", – сказал президент.

Министр обороны Рустем Умеров доложил о поставках дронов украинского производства для ВСУ. Отмечается, что утвержденные планы поставок выполняются. Зеленский поручил министру дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих наших операций.

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