Владимир Зеленский провел совещание в среду, 14 февраля. Целью обсуждения было предоставление украинским защитникам нового и современного оружия против разведывательных дронов россиян.

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Что сказал президент

Зеленский в своих соцсетях отметил, что дроны типа "Орлана" или ZALA над линией фронта являются "глазами" для российской артиллерии и ударных БПЛА.

В Украине есть решение, как их ослепить. Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения,

– отметил глава государства.

Украинский лидер провел совещание: видео Владимира Зеленского



Президент поручил создать комплексную систему, которая соединила бы армию и промышленность. Это позволит производителям знать точные потребности фронта, а украинской армии – производственные возможности по всем регионам.

Фронт требует быстрой реакции на вызовы и угрозы,

– добавил Зеленский.

Украинский лидер призвал делать все для защиты жизни украинских воинов. Ведь это самое главное, что у нас есть на поле боя.

Дроны играют важную роль