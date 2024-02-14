Владимир Зеленский провел совещание в среду, 14 февраля. Целью обсуждения было предоставление украинским защитникам нового и современного оружия против разведывательных дронов россиян.
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Что сказал президент
Зеленский в своих соцсетях отметил, что дроны типа "Орлана" или ZALA над линией фронта являются "глазами" для российской артиллерии и ударных БПЛА.
В Украине есть решение, как их ослепить. Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения,
– отметил глава государства.
Украинский лидер провел совещание: видео Владимира Зеленского
Президент поручил создать комплексную систему, которая соединила бы армию и промышленность. Это позволит производителям знать точные потребности фронта, а украинской армии – производственные возможности по всем регионам.
Фронт требует быстрой реакции на вызовы и угрозы,
– добавил Зеленский.
Украинский лидер призвал делать все для защиты жизни украинских воинов. Ведь это самое главное, что у нас есть на поле боя.
Дроны играют важную роль
- В одном из интервью Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что благодаря дронам российско-украинская война переходит в новую стадию. Украина и государство-террорист все чаще применяют БПЛА.
- По его словам, беспилотники теперь позволяют командирам видеть всю картину боевых действий и даже гораздо больше. Ведь эти дроны практически перемещаются по всей полосе боевых действий.
- Сырский подчеркнул, что эта полномасштабная война значительно повышает значение технологического прогресса в Вооруженных Силах и в процессе борьбы.