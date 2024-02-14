Володимир Зеленський провів нараду у середу, 14 лютого. Метою обговорення було надання українським захисникам нової та сучасної зброї проти розвідувальних дронів росіян.

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Що сказав президент

Зеленський у своїх соцмережах зауважив, що дрони типу "Орлан" або ZALA над лінією фронту є "очами" для російської артилерії та ударних БпЛА.

В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження,

– зауважив глава держави.

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Президент доручив створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Це дозволить виробникам знати точні потреби фронту, а українській армії – виробничі можливості по всіх регіонах.

Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози,

– додав Зеленський.

Український лідер закликав робити все задля захисту життя українських воїнів. Адже це найголовніше, що у нас є на полі бою.

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