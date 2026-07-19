Об этом президент Украины сообщил в своих социальных сетях.

О чем Зеленский беседовал с военными?

Владимир Зеленский заслушал доклад генерал-майора Михаила Драпатого о ситуации на соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Благодарен всем нашим подразделениям, которые результативно уничтожают оккупанта и не допускают выполнения поставленных перед российской армией задач,

– написал глава государства.

Еще одной темой стало выполнение договоренностей с партнерами и постоянное обеспечение поставок для защиты Украины.