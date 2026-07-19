Зеленский провел совещание с еще тремя украинскими командующими

В воскресенье, 19 июля, Владимир Зеленский встретился с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

Об этом президент Украины сообщил в своих социальных сетях.

О чем Зеленский беседовал с военными?

Владимир Зеленский заслушал доклад генерал-майора Михаила Драпатого о ситуации на соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Благодарен всем нашим подразделениям, которые результативно уничтожают оккупанта и не допускают выполнения поставленных перед российской армией задач,

– написал глава государства.

Еще одной темой стало выполнение договоренностей с партнерами и постоянное обеспечение поставок для защиты Украины. Президент подчеркнул, что главными приоритетами остаются укрепление противовоздушной обороны и полное выполнение контрактов на производство всех типов беспилотников.

Отдельно Зеленский отметил, что внимание было уделено ситуации на Александровском направлении и активным действиям украинских десантно-штурмовых войск.

Цению объективную оценку ситуации, подробный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и устранение дефицита в поставках. Мы не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей. Спасибо за службу!

– добавил президент.

Президент провел встречу с военными / Фото: Владимир Зеленский

Напомним, на фоне обсуждений возможной замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского командующие отдельными родами войск и бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр выступили с заявлениями в его поддержку.

В частности, командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Олег Апостол осудил волну публичной критики в адрес военного руководства. По его словам, люди, которые никогда не командовали войсками и не несли ответственности за жизни военнослужащих, не имеют морального права безосновательно осуждать командование, которое ежедневно принимает сложные решения в условиях войны.