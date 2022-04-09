Зеленский провел совещание с силовиками, правительством и СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовыми структурами, правительством и СНБО. Встреча прошла в режиме онлайн.

В субботу, 9 апреля, Президент Украины провел совещание с членами Кабинета Министров, руководством Вооруженных Сил Украины, силовых ведомств и Совета национальной безопасности и обороны.

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На совещании обсудили поставки вооружения в Украину

Глава страны получил актуальную информацию о поставках вооружения иностранными партнерами. Также на совещании обсудили готовность нашей армии к отражению российской агрессии.

Кроме того, в ходе обсуждения были озвучены разведывательные данные и анализ ситуации по стране от СНБО. Представители ведомств совместно с президентом обсудили необходимые усилия, которые нужно приложить, чтобы получить еще больше международной поддержки.

Укрепляем международную поддержку Украины. Работаем каждый день,

– подчеркнул Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии – смотрите видео: