Применение РЭБ и дальнобойные дроны: Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором были определены новые задачи для украинской обороны. Среди приоритетов – усиление РЭБ, защита инфраструктуры и оснащение Сил обороны дальнобойными дронами.

Об этом президент сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Что известно о решении Ставки?

На Ставке заслушали подробные доклады о возможностях украинских систем РЭБ и их применении для защиты критической инфраструктуры.

Именно этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть обезвреживания российских "Шахедов". Определили дополнительные задачи для ВСУ и производителей – масштабируем наиболее эффективные подходы,

– заявил Зеленский.

Зеленский провел заседание Ставки / Официальный телеграм-канал президента

Отдельно на Ставке был представлен доклад Главного управления разведки о технологических приоритетах России на этот и следующий годы. Также обсудили поставки в Россию критически важных компонентов и оборудования, которые используются для производства оружия. По этому направлению Украина готовит новые санкционные пакеты.

ГУР должно представить соответствующие предложения Кабинету министров и СНБО. В то же время Украина будет работать над синхронизацией собственных санкций с партнерами и их юрисдикциями.

На Ставке также определили основные задачи по обеспечению украинских военных дальнобойными беспилотниками.

Сегодня же определили и основные задачи по обеспечению украинских сил дронами дальнего действия на следующий год. Главный критерий – у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары,

– подчеркнул президент.

Напомним, 29 сентября состоялась подробная беседа президента Зеленского с Министерством обороны Украины, военными, ответственными за планирование производства украинского оружия. Один из вопросов – утверждение планов украинских дальнобойных операций на октябрь.