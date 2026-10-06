Про це президент повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Що відомо про рішення Ставки?

На Ставці заслухали детальні доповіді про спроможності українських систем РЕБ та їхнє застосування для захисту критичної інфраструктури.

Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "Шахедів". Визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників – масштабуємо найбільш ефективні підходи,

– заявив Зеленський.

Зеленський провів Ставку / Офіційний телеграм-канал президента

Окремо на Ставці була доповідь Головного управління розвідки щодо технологічних пріоритетів Росії на цей та наступний роки. Також обговорили постачання до Росії критично важливих компонентів та обладнання, які використовують для виробництва зброї. За цим напрямком Україна готує нові санкційні пакети.

ГУР має надати відповідні пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Водночас Україна працюватиме над синхронізацією власних санкцій із партнерами та їхніми юрисдикціями.

На Ставці також визначили основні завдання щодо забезпечення українських військових далекобійними безпілотниками.

Сьогодні ж визначили й основні завдання по забезпеченню українських сил далекобійними дронами на наступний рік. Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари,

– наголосив президент.

Нагадаємо, 29 вересня пройшла детальна розмова президента Зеленського з Міністерством оборони України, військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї. Одне з питань – затвердження українських далекобійних операцій на жовтень.