Зеленский провел Ставку, посвященную единой теме

Президент Зеленский провел совещание, посвященное единой теме, на которое пригласил ключевых чиновников, включая министра энергетики, премьер-министра и главу НАК "Нафтогаз Украины".

Украинский президент добавил, что Ставка касалась энергетической безопасности. Так, совещание состоялось 20 июня.

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Зеленский провел Ставку

Украинский гарант отметил, что заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Решением Ставки поручили правительству разработать условия, что упростят для людей установление солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами,

– сообщил украинский гарант.

Зеленский отметил, что ожидает от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. "Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями", – добавил он.

По словам президента Украины, солнечные панели, смарт-счетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Он подчеркнул, что областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.

"Мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту из инженерных сооружений, систем РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot", – резюмировал украинский лидер.

Он подчеркнул, что "делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились".