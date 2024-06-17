Сегодня враг нанес очередной удар по Украине, ракеты летели на Полтавщину. В результате взрыва есть пострадавшие, среди которых и дети. Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасные последствия российской ракетной атаки по мирному городу.
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Зеленский отреагировал на удар по Полтавщине
Президент отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также он поблагодарил все службы, которые работают на месте.
Агрессия России против наших людей не прекращается ни одного дня. Нам жизненно необходимо усиливать защиту неба современными системами ПВО, авиацией. И я благодарю партнеров, которые нам помогают в этом. Это справедливый ответ на террор россиян,
– добавил Зеленский.
Он также отметил, что власть делает все, чтобы дать больше защиты людям и чтобы агрессор почувствовал цену за свой террор.
Президент показал фото последствий удара по Полтавщине / Фото ГСЧС, Национальная полиция
Что известно о ракетном ударе по Полтавщине
- Днем 17 июня под ракетным ударом оказалась Полтава. В Воздушных силах предупреждали о движении ракеты в направлении города. О взрыве сообщили о 14:07.
- Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что по предварительной информации, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе и есть пострадавшие.
- Впоследствии глава ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате российского удара увеличилось до 12 человек, среди них – двое детей. Трех человек госпитализировали. Эту информацию также подтвердили в ГСЧС. Также повреждены взрывом несколько многоэтажек.
- Пронин также рассказал, что из-за удара оккупантов в Полтавском районе возникло повреждение электролиний. По его словам, обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей. Он добавил, что аварийные бригады уже работают на месте над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение.