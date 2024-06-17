Сегодня враг нанес очередной удар по Украине, ракеты летели на Полтавщину. В результате взрыва есть пострадавшие, среди которых и дети. Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасные последствия российской ракетной атаки по мирному городу.

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Зеленский отреагировал на удар по Полтавщине

Президент отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также он поблагодарил все службы, которые работают на месте.

Агрессия России против наших людей не прекращается ни одного дня. Нам жизненно необходимо усиливать защиту неба современными системами ПВО, авиацией. И я благодарю партнеров, которые нам помогают в этом. Это справедливый ответ на террор россиян,

– добавил Зеленский.

Он также отметил, что власть делает все, чтобы дать больше защиты людям и чтобы агрессор почувствовал цену за свой террор.

Президент показал фото последствий удара по Полтавщине / Фото ГСЧС, Национальная полиция

Что известно о ракетном ударе по Полтавщине