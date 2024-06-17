Об этом сообщил глава местной ОВА Филипп Пронин. Он рассказал детали о ситуации в Полтавском районе.

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На Полтавщине значительное обесточивание из-за удара россиян

Глава Полтавской ОВА рассказал, что из-за удара оккупантов в Полтавском районе возникло повреждение электролиний.

По его словам, обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

Он добавил, что аварийные бригады уже работают на месте над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение. По словам Пронина, ситуация контролируется.

Удар оккупантов по Полтавщине: основное