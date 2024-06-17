Про це повідомив очільник місцевої ОВА Філіп Пронін. Він розповів деталі про ситуацію у Полтавському районі.
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На Полтавщині значне знеструмлення через удар росіян
Глава Полтавської ОВА розповів, що через удар окупантів у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній.
За його словами, знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.
Він додав, що аварійні бригади вже працюють на місці над ліквідацією наслідків, аби якомога оперативніше відновити електропостачання. За словами Проніна, ситуація контролюється.
Удар окупантів по Полтавщині: основне
- Про вибух у Полтавському районі стало відомо об 14:07. Зазначимо, що Повітряні сили тоді попереджали про небезпеку для регіону.
- Згодом очільник місцевої ОВА Філіп Пронін повідомив, що за попередньою інформацією, окупанти влучили у цивільну інфраструктуру у Полтавському районі. Він зазначив, що, на жаль, внаслідок удару є постраждалі. Зокрема, повідомляється, що під завалами можуть перебувати люди.
- Станом на 15:19 Пронін повідомив, що відомо про 9 осіб, які отримали поранення.