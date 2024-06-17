Сьогодні ворог завдав чергового удару по Україні, ракети летіли на Полтавщину. Внаслідок вибуху є постраждалі, серед яких і діти. Президент України Володимир Зеленський показав жахливі наслідки російської ракетної атаки по мирному місту.
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Зеленський відреагував на удар по Полтавщині
Президент зазначив, що усім постраждалим надається необхідна допомога. Також він подякував усім службам, які працюють на місці.
Агресія Росії проти наших людей не припиняється жодного дня. Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО, авіацією. І я дякую партнерам, які нам допомагають у цьому. Це справедлива відповідь на терор росіян,
– додав Зеленський.
Він також зауважив, що влада робить все, щоб дати більше захисту людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор.
Президент показав фото наслідків удару по Полтавщині / Фото ДСНС, Національна поліція
Що відомо про ракетний удар по Полтавщині
- Удень 17 червня під ракетним ударом опинилася Полтава. У Повітряних силах попереджали про рух ракети в напрямку міста. Про вибух повідомили о 14:07.
- Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що за попередньою інформацією, окупанти влучили у цивільну інфраструктуру у Полтавському районі та є постраждалі.
- Згодом очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського удару збільшилась до 12 осіб, серед них – двоє дітей. Трьох людей госпіталізували. Цю інформацію також підтвердили в ДСНС. Також пошкоджені вибухом кілька багатоповерхівок.
- Пронін також розповів, що через удар окупантів у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. За його словами, знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Він додав, що аварійні бригади вже працюють на місці над ліквідацією наслідків, аби якомога оперативніше відновити електропостачання.