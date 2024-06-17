Сьогодні ворог завдав чергового удару по Україні, ракети летіли на Полтавщину. Внаслідок вибуху є постраждалі, серед яких і діти. Президент України Володимир Зеленський показав жахливі наслідки російської ракетної атаки по мирному місту.

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Зеленський відреагував на удар по Полтавщині

Президент зазначив, що усім постраждалим надається необхідна допомога. Також він подякував усім службам, які працюють на місці.

Агресія Росії проти наших людей не припиняється жодного дня. Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО, авіацією. І я дякую партнерам, які нам допомагають у цьому. Це справедлива відповідь на терор росіян,

– додав Зеленський.

Він також зауважив, що влада робить все, щоб дати більше захисту людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор.

Президент показав фото наслідків удару по Полтавщині / Фото ДСНС, Національна поліція

Що відомо про ракетний удар по Полтавщині