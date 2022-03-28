Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых – усиление санкций против России.

Зеленский и Джонсон обсудили оборонное сотрудничество

Президент рассказал Джонсону о критической гуманитарной ситуации в городах Украины, которые оказались под блокадой российских военных.

Это важно Участников переговоров Украины и России могли отравить химическим оружием: среди них Абрамович, – СМИ

Также Зеленский сообщил главе британского правительства о ходе переговоров с россиянами. Как известно, украинская делегация должна встретиться с российскими представителями в Турции.

Глава государства поднял вопрос усиления санкции против России за вторжение в Украину. В конце стороны обсудили оборонное сотрудничество Украины и Британии.

Поддерживаю постоянную связь с Борисом Джонсоном. Рассказал о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах, поделился информацией о ходе мирных переговоров. Обсудили усиление санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании,

– написал Зеленский.

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