Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых – усиление санкций против России.
Зеленский и Джонсон обсудили оборонное сотрудничество
Президент рассказал Джонсону о критической гуманитарной ситуации в городах Украины, которые оказались под блокадой российских военных.
Это важно Участников переговоров Украины и России могли отравить химическим оружием: среди них Абрамович, – СМИ
Также Зеленский сообщил главе британского правительства о ходе переговоров с россиянами. Как известно, украинская делегация должна встретиться с российскими представителями в Турции.
Глава государства поднял вопрос усиления санкции против России за вторжение в Украину. В конце стороны обсудили оборонное сотрудничество Украины и Британии.
Поддерживаю постоянную связь с Борисом Джонсоном. Рассказал о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах, поделился информацией о ходе мирных переговоров. Обсудили усиление санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании,
– написал Зеленский.
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