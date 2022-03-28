Зеленський і Джонсон обговорили оборонну співпрацю

Президент розповів Джонсону про критичну гуманітарну ситуацію містах України, які опинилися під блокадою російських військових.

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Також Зеленський повідомив главі британського уряду про перебіг переговорів з росіянами. Як відомо, українська делегація має зустрітися з російськими представниками у Туреччині.

Глава держави порушив питання посилення санкції проти Росії за вторгнення в Україну. На сам кінець сторони обговорити оборону співпрацю України й Британії.

Підтримую постійний зв'язок з Борисом Джонсоном. Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії,

– написав Зеленський.

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