Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Президент Владимир Зеленский продолжает обсуждать преступления российских оккупантов в Украине с иностранными лидерами. 14 апреля он разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Не так давно Макрон во время разговора с журналистами заявил, что нельзя называть войну России против Украины геноцидом. Более того – он назвал украинцев и россиян братскими народами.

Интересно Зеленский хочет как можно быстрее обсудить с Макроном его заявление о "братских народах"

Зеленский пообщался с Макроном

Глава государства рассказал, что 14 апреля он провел переговоры с президентом Франции.

Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции,

– заметил Зеленский.

Также президенты обсудили переговорный процесс, ведь они стремятся к миру в Украине и Европе. Обратите внимание, что во время брифинга 13 апреля Зеленский отметил, что хотел бы обсудить заявление Макрона о "братских народах" с ним лично. Однако после сегодняшнего разговора глава государства не рассказал, поднимался ли этот вопрос.

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