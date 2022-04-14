Нещодавно Макрон під час розмови з журналістами заявив, що не можна називати війну Росії проти України геноцидом. Ба більше – він назвав українців та росіян братніми народами.

Цікаво Зеленський хоче якнайшвидше обговорити з Макроном його заяву про "братні народи"

Зеленський поспілкувався з Макроном

Глава держави розповів, що 14 квітня він провів перемовини з президентом Франції.

Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції,

– зауважив Зеленський.

Також президенти обговорили переговорний процес, адже вони прагнуть миру в Україні та Європі. Зауважте, під час брифінгу 13 квітня Зеленський зазначив, що хотів би обговорити заяву Макрона про "братські народи" з ним особисто. Однак після сьогоднішньої розмови глава держави не розповів, чи підіймалося це питання.

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