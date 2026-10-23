Когда планируют трехстороннюю встречу: Зеленский поговорил с Кушнером и Виткоффом

В пятницу, 23 октября, Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Киев и Вашингтон обсуждали возможную трехстороннюю встречу.

Украина, в отличие от России, всегда готова к переговорам. Об этом сообщил президент на онлайн обращении в Hudson Institute в Вашингтоне.

Что известно о разговоре?

Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителем американского президента на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Украинский лидер прокомментировал возможность переговоров в формате США-Украина-Россия.

По словам президента, встречу с россиянами и американцами планируют провести в первой половине ноября.

Мы готовы встретиться в любой день, даже завтра, и все зависит от россиян,

– подчеркнул глава государства.

Он отметил, что подобную встречу должны провести еще в сентябре, однако она не состоялась, поскольку, по его словам, российская сторона нашла причину не встречаться.

Напомним, что 20 октября в Осло проходили переговоры Украины и США с участием европейских политиков. После того, Стив Виткофф летал в Санкт-Петербург, где встречался с российским диктатором.