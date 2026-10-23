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Зеленський провів телефонну розмову з Кушнером і Віткоффом

Данило Жоров
Зеленський провів телефонну розмову з Кушнером і Віткоффом

Зеленський провів телефонну розмову з американськими представниками / Getty Images (ілюстративне)

У п'ятницю, 23 жовтня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Київ та Вашингтон обговорювали можливу тристоронню зустріч.

Україна, на відміну від Росії, завжди готова до перемовин. Про це повідомив президент на онлайн зверненні у Hudson Institute у Вашингтоні.

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Що відомо про розмову?

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником американського президента на Близькому Сході Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Український лідер прокоментував можливість переговорів у форматі США-Україна-Росія. За словами президента, зустріч з росіянами та американцями планують провести у першій половині листопада.

Ми готові зустрітися будь-якого дня, навіть завтра, та все залежить від росіян– наголосив голова держави.

Він зазначив, що подібну зустріч мали провести ще у вересні, проте вона не відбулася, оскільки, за його словами, російська сторона знайшла причину не зустрічатися.

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