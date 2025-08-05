Владимир Зеленский 5 августа провел телефонный разговор с президентом США. Лидеры обсудили ряд важных тем, ключевая – прекращение войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Что известно о разговоре Зеленского с Трампом 5 августа?

Украинский лидер заявил, что этот разговор с президентом США был продуктивным. Подчеркнул, что ключевое – это, конечно, прекращение войны.

Владимир Зеленский выразил благодарность Дональду Трампу за все усилия ради честного и длительного мира. Констатировал, что нужно как можно быстрее прекратить убийства.

Мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали,

– подчеркнул президент.

Также рассказал, что во время разговора скоординировали позиции Украины и Соединенных Штатов. Зеленский и Трамп обменялись оценками ситуации: Россия увеличила жестокость ударов. Американский лидер полностью проинформирован о вражеских атаках по Киеву, других наших городах и общинах.

Также Зеленский и Трамп говорили о санкциях против страны-агрессора.

Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость Президента Трампа. Это может многое изменить,

– подчеркнул украинский лидер.

Также президенты обсудили совместные европейские решения, которые могут помочь нашей защите. Зеленский заявил, что уже есть решение Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании.

Более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится,

– отметил глава государства.

Также лидеры обсудили двустороннее оборонное взаимодействие. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной. Киев готов детально обсудить его и заключить. Кстати, это может быть одно из самых сильных соглашений.

"Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, Президент Трамп!" – отметил Зеленский.

К слову, предыдущий телефонный разговор украинского и американского лидеров состоялся 14 июля. Во время него Зеленский и Трамп договорились чаще созваниваться и координировать шаги в дальнейшем.