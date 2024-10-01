Зеленский провел важную встречу с Сырским, Умеровым и Баргилевичем
Владимир Зеленский провел важную встречу. Во время нее обсудили ситуацию на фронте и другие вопросы.
Президент Украины встретился с чиновниками. Он заслушал их доклады по важным темам.
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О чем говорили
По словам Зеленского, на повестке дня были ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками.
Кроме этого, затронули также тему подготовки к очередной встрече в формате "Рамштайн".
Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича,
– рассказал президент.
Недавно он вернулся из США, где представлял План победы Украины нашим партнерам. В то же время ситуация на фронте остается непростой. Россияне пытаются захватить новые территории и вернуть под свой контроль уже утраченные позиции. В частности. в центре внимания врага оказался Угледар. Этот город Россия уже пыталась захватить несколько раз, однако безуспешно.