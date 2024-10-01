Президент України зустрівся із посадовцями. Він заслухав їхні доповіді стосовно важливих тем.

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Про що говорили

За словами Зеленського, на порядку денному були ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками.

Крім цього, зачепили також тему підготовки до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича,

– розповів президент.

Нещодавно він повернувся із США, де представляв План перемоги України нашим партнерам. Водночас ситуація на фронті залишається непростою. Росіяни намагаються захопити нові території та повернути під свій контроль уже втрачені позиції. Зокрема. у центрі уваги ворога опинився Вугледар. Це місто Росія вже намагалась захопити кілька разів, однак безуспішно.