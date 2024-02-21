Говорили о самом главном, – в "Слуге народа" озвучили детали встречи с Зеленским

21 февраля состоялась Владимир Зеленский впервые за два года провел встречу с фракцией "Слуга народа". Давид Арахамия рассказал, о чем говорили.

Еще вчера стало известно о намерении президента встретиться со своими соратниками по партии. Председатель фракции “Слуга Народ” в Раде Давид Арамахия отметил, что на самом деле это событие было запланировано еще на конец прошлого года, впрочем график Зеленского позволил провести ее только сегодня.

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Говорили о самом главном для нашей победы

По словам нардепа, цель встречи заключалась "в синхронизации всех наших усилий и усилении отдельных направлений работы".

Он подчеркнул, что она не была какой-то новой. До полномасштабного вторжения "Слуга народа" ежегодно проводила следующие стратегические сессии.

На этот раз главной темой заседания стал вопрос победы, а именно, как ее добиться. Арахамия отметил, что прежде всего говорили о ситуации на фронте, экономике, помощи от союзников и сохранении единства в обществе.

Работы много. Но с самого начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до Победы,

– заявил Арахамия.

Зеленский планирует провести большую конференцию

В Офисе президента заявили, что президент в воскресенье, 25 февраля, планирует провести большую конференцию. В ней примут участие все представители военно-политического руководства Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, это будет "честный разговор" о том, как и куда Украина планирует двигаться в 2024 году.

Пресссекретарь отметил, что речь пойдет и о будущем развитии армии, внедрении современных технологий, вступлении в ЕС и НАТО.

Затем по результатам этой встречи Зеленский проведет свою пресс-конференцию.