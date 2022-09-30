Зеленский провел заседание СНБО: первые детали
Источник:ОП
На заседании Совета национальной безопасности и обороны был рассмотрен вопрос коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. Также говорилось об аннексии оккупированных территорий.
Об этом сообщили 30 сентября в Офисе Президента. Отмечали, что председательствовал на заседании Владимир Зеленский.
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Что обсудили на заседании
Члены СНБО обсудили очередные попытки аннексии территории Украины и обострение Россией вооруженной агрессии. Они искали пути противодействия. С докладом выступили глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Как проходило заседание СНБО / Фото ОП
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич и постоянная представительница президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева рассказали о так называемом голосовании, которое проводила Россия на захваченных территориях Украины. Они отмечали, что на фейковых референдумах оккупанты получали голоса за счет многочисленных нарушений и манипуляций со списками избирателей.
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Также СНБО рассмотрел обеспечение коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. С докладами выступили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.
Они обсудили следующие вопросы:
- укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины;
- увеличение военно-технической помощи;
- усиление санкционного давления на Россию;
- внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене; активизация стратегии ядерного сдерживания России;
- противодействие гибридным угрозам, вызванным страной-агрессором.
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