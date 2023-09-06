К этой теме – особое внимание: Зеленский провел Ставку по подготовке к зиме

Украинский лидер 6 сентября провел очередное заседание Ставки. Главное внимание было уделено именно подготовке энергосистемы к зиме.

Президент отметил, что есть еще над чем работать. Кроме того, подчеркнул, что к этой теме будет особое внимание, передает 24 Канал.

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Защита критической инфраструктуры от всего, что может придумать Россия

На Ставке обсудили комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. В частности были доклады премьера Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения. К этой теме будет особое внимание,

– подчеркнул Зеленский.

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Будут ли массовые обстрелы энергетики осенью

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что оккупанты изучают наши энергетические объекты. В частности, Кремль ищет их уязвимые места и расположение систем ПВО.

Генерал-майор добавил, что враг будет анализировать собранные данные для выбора оптимальных маршрутов для пусков. Поэтому тактика и подход ударов будет зависеть от того, насколько методически правильно россияне определят критические для нас объекты.

По словам Скибицкого, это может быть массированный удар разными видами вооружения – как беспилотниками, так и ракетами; один или два-три удара, направленные на один объект, чтобы его окончательно уничтожить.

Однако таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70 – 100 ракет одновременно, вероятнее всего, уже не будет. Россияне отдают себе отчет, что они могут не добиться своей цели, а вместо этого только истощат свои запасы, как в прошлом году,

– подчеркнул представитель ГУР.

Также добавил, что разведка будет делать все для защиты наших объектов, чтобы своевременно выявить подготовку к ударам, дать рекомендации энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.