Зеленский проверил военные учения ВСУ на границе с Беларусью

Владимир Зеленский 16 февраля приехал на Ровненщину и проверил, как проходят учения ВСУ на границе с Беларусью. В частности, президент осмотрел оружие, которое Украине дали международные партнеры.

Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin и NLAW, Stinger и др. В целом военные отработали ведение боевых действий в пограничной полосе

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Как проходит обучение

Подразделения стреляли в технику и личный состав воображаемого врага во время его наступления.

В учебном бою применяли, в частности, боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы. Например, Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, "Стугна-П", "Корсар", NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

Зеленский на Ровненщине / Фото офиса Президента

Зеленский уверился в высоком уровне подготовки ВСУ

Президент ознакомился с работой оперативного состава. Он отметил высокий уровень подготовки военнослужащих во время учений.

Поэтому Зеленский поблагодарил бойцов за профессионализм, умелые и слаженные действия во время учебно-боевых задач.

Зеленский проверил учения ВСУ у границы с Беларусью / Фото ОП:

Что известно о военных учениях в Беларуси

Украина проводит учения у границ в ответ на действия Беларуси и России. Последняя стянула в соседнюю страну свои войска. Мол, для проведения совместных учений "Союзная решимость". По графику они должны проходить до 20 февраля. Минск уверяет, что ни один российский военный после этого не останется в стране.

США называли эти учения угрожающими. Беларусь даже "приглашала" к тренировкам Литву и Латвию, однако те отказались.

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