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8 мая, 21:59
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Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом

Владислав Кравцов

Дональд Трамп объявлял, что планирует провести телефонный звонок с Владимиром Зеленским. Уже вечером 8 мая президенты Украины и США созвонились друг с другом.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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Что известно о разговоре Зеленского и Трампа

Сергей Никифоров рассказал, что президент Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь украинского лидера отметил, что все подробности разговора сообщат по его результатам.

 