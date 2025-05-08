Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом

Дональд Трамп объявлял, что планирует провести телефонный звонок с Владимиром Зеленским. Уже вечером 8 мая президенты Украины и США созвонились друг с другом.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. К теме Зеленский пообщался с Урсулой фон дер Ляйен и Мерцом: детали разговоров Что известно о разговоре Зеленского и Трампа Сергей Никифоров рассказал, что президент Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Пресс-секретарь украинского лидера отметил, что все подробности разговора сообщат по его результатам.