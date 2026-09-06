Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

О чем говорят в Киеве?

Владимир Зеленский проводит в Киеве отдельную встречу со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По данным источника, переговоры тет-а-тет проходят после нескольких раундов консультаций между украинской и американской делегациями.

Американские представители впервые прибыли в Украину именно в таком формате после встречи с Путиным в Москве 5 сентября. Тогда Виткофф и Кушнер более трех часов беседовали с российским лидером, а Белый дом заявил, что стороны обсудили конкретные планы относительно следующих шагов в мирном процессе.

В Киев представители Трампа прибыли на поезде, после чего их встретил украинский переговорный штаб. Зеленский ранее сообщал, что украинская сторона подготовила свои предложения и готова к предметному разговору о завершении войны, гарантиях безопасности и послевоенном мире.

Украинский президент также отмечал, что переговоры в Киеве должны проходить в несколько сессий: сначала с участием Виткоффа и Кушнера, а впоследствии к консультациям должны присоединиться представители Великобритании, Франции и Германии.

По итогам первого раунда американская сторона назвала переговоры содержательными и важными. Виткофф заявил, что переговоры вселяют в него надежду, а Кушнер говорил о новых способах продвижения процесса вперед.

Среди ключевых тем украинская сторона поднимала вопросы гарантий безопасности, поддержки ПВО, энергетической устойчивости и подготовки к зиме. Также обсуждались параметры будущего мира и возможные дальнейшие шаги в переговорном процессе.

В то же время о конкретных договоренностях по итогам встреч пока публично не сообщалось.