Зеленский в Раде призвал объединиться перед вызовами, стоящими перед Украиной

Владимир Зеленский во вторник, 1 февраля, выступил в Верховной Раде. Украинский лидер призвал народ объединяться перед вызовами, стоящими перед Украиной.

Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы все ветви власти, включив "шесть чувств", осознали, как сильно Украина нуждается в единстве всегда и во всем. В первую очередь – в восприятии настоящего.

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Мы должны быть едины в борьбе за жизнь и за здоровье,

– заявил Зеленский.

Единство приводит к положительным результатам

Украинский лидер отметил, что более легкое течение болезни, меньше смертей и госпитализаций – это результат единства 15 миллионов украинцев, получивших две дозы вакцины от коронавируса.

По словам Зеленского, единство власти вчера при принятии бюджета – это в два раза больше зарплата для медиков. Единство власти сегодня – нормальное прохождение новых волн коронавируса и достаточное обеспечение кислородом и кроватями.

Зеленский подчеркнул, что сегодня единство нужно не только в делах, но и в словах.

Зеленского пригласили в Раду

Во вторник, 1 февраля, стартовала седьмая сессия Верховной Рады. Она продлится до 22 июля. В свою очередь восьмая сессия начнется в сентябре 2022 года.

Зеленского пригласили выступить в Раде. Кроме того, спикер Руслан Стефанчук рассказал, что письма с приглашениями направили и другим должностным лицам.

В целом из-за вспышки коронавируса до 11 февраля народные избранники будут работать в комитетах.

Соответствующее решение было принято 27 января. "За" проголосовали 233 народных избранника.

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Зеленский подчеркнул, что ситуация в экономической сфере в Украине стабилизируется. В январе поступления в бюджет перевыполнили на 7 миллиардов.