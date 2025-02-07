Нужно иметь с кем общаться, – Зеленский раскритиковал частые командировки депутатов

Президент Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов за их частые командировки за границу. В частности, он вспомнил о поездке на Молитвенный завтрак в США.

Глава государства отметил, что некоторые вопросы нельзя решить из-за того, что депутатов нет на работе. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ, передает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский о командировке депутатов

Президент Зеленский говорит, что важно услышать голос каждой ветви власти и он хотел бы, чтобы депутаты были на работе. Глава государства объясняет, что для того, чтобы услышать чей-то голос, нужно иметь с кем общаться.

Сегодня у нас Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это же очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах,

– рассказывает Зеленский.

Он добавляет, что постоянно выглядит человеком, который не дает украинским парламентариям вроде бы жить в постоянной командировке. Зеленский также отметил, что здесь вопрос не в Соединенных Штатах, а в чрезмерном количестве поездок депутатов за границу, которые должны работать "на людей, которые их выбрали".

Глава государства сказал, что доволен работой парламента, но выразил сожаление из-за того, что он не работает каждый день.