Путин ждать не будет, – Зеленский разнес НАТО за медленное наращивание расходов на оборону

Недавно стало известно, что все страны-участницы НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Впрочем, достичь этого показателя они должны только к 2035 году.

В интервью Sky News Владимир Зеленский заявил, что планы стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года являются "очень медленными", передает 24 Канал.

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Путин может атаковать раньше

По словам президента, начиная с 2030 года, Путин будет иметь значительно большие возможности. В течение следующих 5 лет диктатор может атаковать страну Альянса, чтобы проверить действенность 5-й статьи.

Атаковать другие страны в течение ближайших месяцев, по мнению Зеленского, Путин не готов. Кремль от новой агрессии сдерживает Украина, уничтожая оккупантов.

Глава государства отметил, что диктатору нужна пауза, чтобы натренировать армию и избавиться от санкций.

К слову, на саммите НАТО в Гааге будут приняты важные решения по Украине, союзники обещали 35 миллиардов евро поддержки. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необратимом пути Украины в НАТО и поддержку в борьбе за длительный мир.