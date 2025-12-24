Зеленский раскрыл, какой компромисс по Запорожской АЭС предлагает Украина в мирном соглашении
- Украина предлагает США совместное управление Запорожской АЭС по формуле 50 на 50 в мирном соглашении.
- Для реализации предложения нужно восстановить и демилитаризовать станцию, Энергодар и Каховскую ГЭС, а также обеспечить работу персонала.
Украина предлагает США компромисс по украинской ЗАЭС. Речь идет о совместном управлении станцией по формуле 50 на 50.
Об этом во время общения с журналистами сообщил Зеленский, пишет 24 Канал.
Какой компромисс предлагает Украина по ЗАЭС?
Зеленский отметил, что это предложение предусматривает создание совместного предприятия, в состав которого войдут США и Украина по формуле 50 на 50.
50% произведенной электроэнергии дается Украине, а еще по 50% – США самостоятельно определяет свое распределение,
– уточнил президент.
В то же время Зеленский добавил, что для совместного управления ЗАЭС станцию, Энергодар и Каховскую ГЭС нужно восстановить, демилитаризовать и обеспечить работу персонала.
Глава государства подчеркнул, что вопрос АЭС остается самым сложным – разговоры о ней продолжались более 15 часов.
США предлагали разделить управление ЗАЭС на три страны: что известно?
Кроме того, Зеленский напомнил, что 12 пункт предварительного мирного соглашения США предусматривает эксплуатирование ЗАЭС тремя странами – США, Россией и Украиной.
Зеленский предположил, что россияне считают, что сумеют сделать все, чтобы ЗАЭС контролировалась ими и не будут привязывать работу станции к гуманитарному аспекту. Глава государства считает, что именно из-за заявлений Кремля о якобы стремлении восстановить дамбу и запустить все процессы на АЭС партнеры хотят сделать совместный механизм управления.
Президент Украины заявил, что США предложили разделить ЗАЭС "на троих" – Россию, Украину и США. Однако Зеленский отказался от этого предложения, назвав его несправедливым.