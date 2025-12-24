Зеленский раскрыл, какой компромисс по Запорожской АЭС предлагает Украина в мирном соглашении

Украина предлагает США компромисс по украинской ЗАЭС. Речь идет о совместном управлении станцией по формуле 50 на 50.

Об этом во время общения с журналистами сообщил Зеленский, пишет 24 Канал.

Какой компромисс предлагает Украина по ЗАЭС?

Украина предлагает США совместное управление Запорожской АЭС как компромисс по этому вопросу в мирном соглашении.

Зеленский отметил, что это предложение предусматривает создание совместного предприятия, в состав которого войдут США и Украина по формуле 50 на 50.

50% произведенной электроэнергии дается Украине, а еще по 50% – США самостоятельно определяет свое распределение,

– уточнил президент.

В то же время Зеленский добавил, что для совместного управления ЗАЭС станцию, Энергодар и Каховскую ГЭС нужно восстановить, демилитаризовать и обеспечить работу персонала.

Глава государства подчеркнул, что вопрос АЭС остается самым сложным – разговоры о ней продолжались более 15 часов.

