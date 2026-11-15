"Один регион берут за особую цель": Зеленский рассказал о новой тактике России

Владимир Зеленский прокомментировал удары России по украинским регионам. Президент обратил внимание на особую тактику врага.

В вечернем обращении за 15 ноября глава государства рассказал, что оккупанты в течение нескольких суток умышленно атакуют определенный регион Украины.

Какую тактику ударов по Украине применяет Россия?

Зеленский отметил, что российские войска могут несколько дней подряд сосредотачивать удары на одной области, атакуя энергетические сети и подстанции.

Россияне так действуют, что берут один регион как специальную мишень и несколько суток сосредотачиваются на ударах по этому региону – по всему, по сетям, по подстанциям,

– объяснил президент.

По его словам, больше всего попаданий с начала сентября зафиксировали на Днепропетровщине – 131 и Киевской – 125. Более 100 попаданий также было на Житомирщине и Сумщине. Именно в этих регионах энергетики, коммунальщики и спасатели имеют больше работы.

Отдельно политик прокомментировал ситуацию в Запорожье и Днепропетровщине. Там после новых ударов России непростая ситуация с энергоснабжением. "Частно электричество уже возвращают, но впереди еще значительная работа", – уточнил президент.