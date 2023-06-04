Мы будем заканчивать войну 20 лет: что Зеленский сказал Путину на встрече в "Норманди"

Россию до полномасштабного вторжения устраивал замороженный конфликт в Украине. Москва не была заинтересована в том, чтобы закончить войну в Украине, в результате чего так называемые минские соглашения и нормандский формат оказались неэффективными.

Президент Владимир Зеленский описал, как пытался договориться с лидером России Владимиром Путиным об окончании войны в 2019 году. Об этом глава государства рассказал во время общения с латиноамериканскими СМИ, пишет 24 Канал.

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Зеленский заявил, что у Украины не было такого времени, как у России

Зеленский напомнил, что он стал президентом, когда между Украиной и Россией были действующие минские соглашения. Однако все эти годы, по его словам, со стороны оккупантов продолжались обстрелы, в результате чего получали ранения и гибли украинцы.

Что известно о минских соглашениях Это совокупность двух документов, подписанных в Минске в сентябре 2014 года и феврале 2015 года. Соглашения были подписаны представителями Украины, России, ОБСЕ и сепаратистами для урегулирования конфликта на Востоке Украины. Основная цель уговора заключалась в достижении прекращения огня и обеспечении отвода тяжелого вооружения. Соглашения оказались неэффективными, поскольку Россия грубо пренебрегала ими.

Президент сказал, что это был замороженный конфликт, полностью устраивавший Россию.

Это самое лучшее, что устраивало Россию. Почему? Замороженный конфликт – это говорит о том, что в России есть время, они могут накапливать войска для полной оккупации, что в принципе и произошло,

– заявил он.

Зеленский подчеркнул, что у Украины не было такого времени, ведь на ее территории шла война. Он подчеркнул, что это не был заморожен конфликт между Украиной и Россией на границе. Напротив, это был замороженный конфликт на территории Украины.

Это вулкан русского происхождения, – Зеленский

Президент заявил, что замороженный конфликт мешал развиваться Украине, ведь вредил инвестиционному климату, бизнесу и инвесторам.

"Человек понимает, что на твоей территории заморожена война и она начнется рано или поздно", – добавил глава государства.

Это вулкан. Вулкан русского происхождения, который не спит, а притворяется спящим,

– заявил Зеленский.

В результате, как отметил президент, страна не могла развиваться, а люди не понимали, как строить будущее в стране, где заморожен конфликт.

Потому украинцы, по словам Зеленского, дали мандат на то, чтобы политики начали договариваться без оружия. "Но с Россией невозможно (договариваться – 24 Канал), – сказал он.

Детали встречи с Путиным в формате "Норманди"

После того, как Зеленский стал президентом Украины, в конце 2019 года состоялась встреча в нормандском формате с участием лидеров Франции, Германии, Украины и России.

Глава государства заявил, что за полгода пребывания на посту президента понял, что ситуация с мирными соглашениями "не действенна и очень хрупка".

Как рассказал Зеленский, в формате "Норманди" он объяснил Путину, что так разводить войска на контактной линии, так останавливать процессы, которые Россия декламирует, не соответствует действительности.

Президент сказал Путину, что по такому сценарию Украина и Россия будут заканчивать войну 20 лет.

Он (Путин – 24 Канал) не понимал, но для него было главным сделать замороженный конфликт,

– добавил Зеленский.

Глава государства подчеркивал, что наработки в формате "Норманди" не помогли бы закончить войну.

Макрон и Меркель обиделись на Зеленского

Зеленский рассказал, что тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обиделись на него. Они упрекали президента Украины, мол, тот изменил повестку дня.

Зеленский, по его словам, призвал Меркель и Макрона прислушаться к его рекомендациям относительно окончания войны.

Президент пытался объяснить, что предлагаемый в "Норманди" план предусматривал завершение войны в течение 20 лет, после чего Россия могла бы снова начать агрессию.

Он добавил, что процесс был сложным, поскольку "Россия не хотела ничего заканчивать". Зеленский подчеркнул, что Кремль проверил подобные сценарии во время конфликтов в Молдове и Грузии. Речь идет об Приднестровье и Абхазии.

Президент отметил, что именно замороженный конфликт с Россией не разрешил развиваться Молдове и Грузии.

Зеленский раз объяснил, что Россия не думает о своей самозащите, а пытается реанимировать СССР и иметь полный контроль над бывшими государствами Советского Союза.

Как констатировал Зеленский, соглашаться на мир с Россией сейчас опасно, поскольку за это время Кремль может найти путь, как обходить санкции, восстановить военный потенциал, наладить производство крылатых ракет и найти оружие, чтобы обходить ПВО Украины.