Президент Володимир Зеленський описав, як намагався домовитися з лідером Росії Владіміром Путіним про закінчення війни у 2019 році. Про це глава держави розповів під час спілкуванням з латиноамериканськими ЗМІ, пише 24 Канал.

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Зеленський заявив, що в України не було такого часу, як у Росії

Зеленський нагадав, що він став президентом, коли між Україною і Росією були чинні мінські угоди. Однак всі ці роки, за його словами, з боку окупантів тривали обстріли, внаслідок чого отримували поранення та гинули українці.

Що відомо про мінські угоди Це сукупність двох документів, підписаних у Мінську у вересні 2014 та лютому 2015 року. Угоди були підписані представниками України, Росії, ОБСЄ та сепаратистами для врегулювання конфлікту на Сході України. Основна мета угод полягала у досягненні припинення вогню та забезпеченні відведення важкого озброєння. Угоди виявилися неефективними, оскільки Росія грубо нехтувала ними.

Президент сказав, що це був заморожений конфлікт, що повністю влаштовувало Росію.

Це найкраще, що влаштовувало Росію. Чому? Заморожений конфлікт – це говорить про те, що в Росії є час, вони можуть накопичувати війська для повної окупації, що принципі й вийшло,

– заявив він.

Зеленський наголосив, що в України не було такого часу, адже на її території тривала війна. Він підкреслив, що це не був заморожений конфлікт між Україною і Росією на кордоні. Навпаки, це був заморожений конфлікт суто на території України.

Це вулкан російського походження, – Зеленський

Президент заявив, що заморожений конфлікт заважав розвиватися Україні, адже шкодив інвестиційному клімату, бізнесу та інвесторам.

"Людина розуміє, що на твоїй території заморожена війна і вона почнеться рано чи пізно", – додав глава держави.

Це вулкан. Вулкан російського походження, який не спить, а прикидається сплячим,

– заявив Зеленський.

Унаслідок цього, як зазначив президент, країна не могла розвиватися, а люди не розуміли, як будувати майбутнє в країні, де заморожений конфлікт.

Тому українці, за словами Зеленського, дали мандат на те, щоб політики почали домовлятися без зброї. "Але з Росією неможливо (домовлятися – 24 Канал), – сказав він.

Деталі зустрічі з Путіним у форматі "Норманді"

Після того, як Зеленський став президентом України, наприкінці 2019 року відбулася зустріч у нормандському форматі за участі лідерів Франції, Німеччини, України та Росії.

Глава держави заявив, що за пів року перебування на посаді президента зрозумів, що ситуація з мирними угодами "не спроможна й дуже крихка".

Відтак, як розповів Зеленський, у форматі "Норманді" він пояснив Путіну, що так розводити війська на контактній лінії, так зупиняти процеси, які Росія декламує, не відповідає дійсності.

Президент сказав Путіну, що за таким сценарієм Україна та Росія будуть закінчувати війну 20 років.

Він (Путін – 24 Канал) не розумів, але для нього було головне зробити заморожений конфлікт,

– додав Зеленський.

Глава держави наголошував, що напрацювання у форматі "Норманді" не допомогли б закінчити війну.

Макрон і Меркель образилися на Зеленського

Зеленський розповів, що тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель і лідер Франції Еммануель Макрон образилися на нього. Вони закидали президенту України, мовляв, той змінив порядок денний.

Натомість Зеленський, за його словами, закликав Меркель і Макрона дослухатися до його рекомендацій щодо закінчення війни.

Президент намагався пояснити, що план, який пропонували у "Норманді", передбачав завершення війни протягом 20 років, після чого Росія могла б знову розпочати агресію.

Він додав, що процес був складним, оскільки "Росія не хотіла нічого закінчувати". Зеленський підкреслив, що Кремль перевірив такі сценарії під час конфліктів у Молдові та Грузії. Мовиться про Придністров'я та Абхазію.

Президент зазначив, що саме заморожений конфлікт з Росією не дозволив розвиватися Молдові та Грузії.

Зеленський вкотре пояснив, що Росія не думає про свій самозахист, а намагається реанімувати СРСР та мати повний контроль над колишніми державами Радянського Союзу.

Відтак, як констатував Зеленський, погоджуватися на мир з Росією зараз небезпечно, оскільки за цей час Кремль може знайти шлях, як обходити санкції, відновити військовий потенціал, налагодити виробництво крилатих ракет та знайти зброю, щоб обходити ППО України.