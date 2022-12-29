Есть несколько попаданий, – Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация со светом
Во время ракетной атаки 29 декабря было несколько попаданий. Поэтому во многих областях Украины действуют экстренные отключения света.
Наши силы ПВО сбили 54 российские ракеты и 11 ударных дронов. Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский. 24 канал.
Кстати говоря К Новому году считанные дни – Россия еще может нанести новый удар: новое обращение Зеленского
Зеленский поблагодарил воинов воздушных командований "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". Особую благодарность президент выразил воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад.
Было несколько попаданий
Глава государства констатировал, что было несколько попаданий. Несмотря на это, энергетики и ремонтники весь день работают, чтобы украинцы как минимум почувствовали последствия удара террористов.
Вечером отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Самая сложная ситуация в ряде регионов:
- на Киевщине и в Киеве,
- на Львовщине,
- в Одессе и области,
- в Херсоне и области,
- в Винницкой области,
- в Закарпатье.
Ракет в России все меньше
Зеленский подчеркнул, что с каждым ракетным ударом Россия глубже загоняет себя в тупик. Ракет у кафиров становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан.
Несмотря на массированные ракетные атаки, государство и все структуры работают каждый день.
Обращение Зеленского за 29 декабря – смотрите видео: