Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров со специальными представителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Подробности передает 24 Канал.

Россия изменила тактику обстрелов

Россия специально пошла на такой шаг накануне выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Враг стал чаще запускать реактивные беспилотники.

Как подчеркнул Зеленский, Силы обороны уже отвечают на террористические действия России. Также уже несколько десятков компаний работают над тем, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны реактивных "Шахедов".

На сегодняшний день 67 компаний работают над тем, чтобы сбивать реактивные дроны. Нужно относиться к этому скептически, но уже 3–5 компаний показали результаты. Работаем над тем, чтобы массово производить эти средства,

– отметил Зеленский.

Добавим, что Зеленский заявил, что Украина работает над собственной антибаллистической программой. Также есть надежда, что США увеличат производство ракет для Patriot уже в следующем году.