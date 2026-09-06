Про це розповів президент України Володимир Зеленський після перемовин з спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Подробиці передає 24 Канал.

Росія змінила тактику обстрілів

Росія спеціально пішла на такий крок напередодні виборів до Держдуми, які відбудуться у вересні. Ворог став частіше запускати реактивні безпілотники.

Як наголосив Зеленський, Сили оборони вже відповідають на терористичні дії Росії. Також вже кілька десятків компаній працюють над тим, аби нейтралізувати загрозу від реактивних "Шахедів".

На сьогодні 67 компаній працюють над тим, аби збивати реактивні дрони. Потрібно бути скептичними, але вже 3 – 5 компаній показали результати. Працюємо, аби виробляти масово ці засоби,

– зауважив Зеленський.

Додамо, Зеленський заявив, що Україна працює над власною антибалістичною програмою. Також є сподівання, що США збільшать виробництво ракет до Patriot вже наступного року.