Зеленский рассказал, когда перезапустят Конституционный Суд
Источник:ICTV
Президент Владимир Зеленский объяснил, что Конституционный Суд перезагрузят только после обновления состава судей. Однако Верховная Рада до сих пор не подала своих представителей.
Процесс продолжается, – Зеленский
Глава государства заверил, что КСУ перезагрузят уже "в ближайшие недели". Об этом Зеленский заявил в интервью, которое опубликовали 18 сентября.
Интересно В КСУ хотят обжаловать закон о реформе Высшего совета правосудия
Будет перезагрузки КСУ, как только будет восстановлен состав судей. Мы ждали от Верховной Рады их представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет, обязательно. Затем будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс продолжается,
– заявил политик.
По его словам, принятию закона о Конституционном Суде препятствуют многие судьи.
Заметим, президент сообщил, что обновленный КСУ прежде всего будет работать на государство.
Почему Конституционный Суд хотят перезагрузить
- 27 октября 2020 года КСУ одобрил скандальное решение, которое вызвало возмущение всего международного сообщества. Так, служители Фемиды фактически отменили в Украине антикоррупционное законодательство, признав статью об уголовной ответственности за ложь в декларациях неконституционной.
- Через 2 месяца Офис генпрокурора сообщил о подозрении голове КСУ Александру Тупицкому. Речь о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- По словам председателя Офиса Президента Андрея Ермака, полная перезагрузка КСУ начнется с изменения руководителя суда.