Зеленский рассказал, когда перезапустят Конституционный Суд

Президент Владимир Зеленский объяснил, что Конституционный Суд перезагрузят только после обновления состава судей. Однако Верховная Рада до сих пор не подала своих представителей.

Процесс продолжается, – Зеленский

Глава государства заверил, что КСУ перезагрузят уже "в ближайшие недели". Об этом Зеленский заявил в интервью, которое опубликовали 18 сентября.

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Будет перезагрузки КСУ, как только будет восстановлен состав судей. Мы ждали от Верховной Рады их представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет, обязательно. Затем будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс продолжается,

– заявил политик.

По его словам, принятию закона о Конституционном Суде препятствуют многие судьи.

Заметим, президент сообщил, что обновленный КСУ прежде всего будет работать на государство.

Почему Конституционный Суд хотят перезагрузить